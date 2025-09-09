Carlos Monera, Defensor del Mayor: "Hay que poner solución a la soledad no deseada y la brecha digital"

El 5 de marzo de este año, el médico ilicitano, ya jubilado, Carlos Monera era nombrado Defensor del Mayor por el Ayuntamiento de Elche. Asumió así una figura que existe en muy pocos municipios españoles y que pese a no tener carácter ejecutivo, conlleva mucha responsabilidad. Su objetivo es dar voz ante las administraciones, en ese caso la municipal, a las personas de más de 65 años y mediar en sus reivindicaciones.

En esta entrevista, el Defensor del Mayor de Elche hace balance de sus primeros seis meses, expone sus prioridades y alude a tres aspectos fundamentales: la búsqueda de soluciones a la soledad no deseada en los mayores, la necesidad de resolver el problema de la brecha digital en este colectivo y el avance en la eliminación de barreras en los espacios públicos.