El Campus Cámara CEU rompe con el esquema tradicional de los másteres con un modelo basado en micro credenciales universitarias

Este viernes 17 de octubre ha comenzado la actividad académica del Campus Cámara CEU, la escuela de negocios creada por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y la Cámara de Comercio de Alicante. Se trata de un proyecto pionero en España, que introduce un modelo de formación modular y flexible, pensado para profesionales, recién egresados y estudiantes universitarios de último curso. La sede elegida es el Centro Empresarial Panoramis, un espacio en el puerto de Alicante que simboliza la conexión entre la universidad, la empresa y la ciudad.

Conocemos todos los detalles, objetivos y cómo inscribirse en esta entrevista con Rafael Fernández, director de la Cámara de Comerciode la Provincia de Alicante.