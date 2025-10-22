Campus Cámara CEU innova la formación en materia empresarial con su novedoso modelo modular

La necesidad de las empresas de la provincia de contar con profesionales que estén acreditados en conocimientos relacionados con conceptos como el marketing digital o la Inteligencia artificial, ha llevado a la puesta en marcha por parte de la Cámara de Comercio de la provincia de Alicante y la Universidad CEU Cardenal Herrera de un nuevo modelo de formación. Se trata de Campus Cámara CEU que inició sus clases el pasado día 18 de este mes de octubre y que continuará a lo largo de los próximos meses ofreciendo cursos avanzados de diferentes materias, desde Derecho a finanzas pasando por comunicación, con un modelo flexible en el que el alumno diseña su propio itinerario hasta obtener su título oficial de experto o máster. De todo ello nos habla en esta entrevista, Javier Gosende, coordinador de esta iniciativa.