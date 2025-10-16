ECONOMÍA

Cámara Alicante lanza una formación para preparar a profesionales capaces de guiar y fidelizar nuevo talento en prácticas

Arranca el día 20 en Elche la formación para tutores empresariales, un curso práctico con el que La Cámara de Comercio ofrece herramientas y habilidades para impulsar la gestión del talento

Mayte Vilaseca

Elche |

El objetivo del curso que organiza la Cámara de Comercio de la provincia de Alicante en Elche, y que comienza el próximo lunes día 20, es dotar a los participantes de las habilidades y competencias necesarias para realizar una tutorización efectiva, sea cual sea la procedencia del alumnado: Grados universitarios, Másteres, Formación Profesional u otras modalidades que incluyan prácticas no laborales.

De esta forma, se favorece tanto el aprendizaje del estudiante como la captación de talento dentro de la empresa.

Durante la formación, aprenderás herramientas, técnicas y recursos para acompañar de manera efectiva, mejorar la comunicación, planificar el aprendizaje, detectar necesidades y ofrecer un feedback útil y constructivo.

Guiar y evaluar correctamente a las personas en prácticas ayuda a formar talento adaptado a tu empresa, lo que puede ahorrar tiempo y facilitar futuras incorporaciones.

