LITERATURA

Berna González Harbour, jurado del Concurso de microrrelatos de Llibrería Ali i Truc

Hablamos con la autora de 'Qué fue de los lighthouse' sobre la gran acogida de su novela

Mayte Vilaseca

Elche |

"Cuando veo la montaña de papeles que se desbordan en la vitrina..." Así comienza la novela 'Qué fue de los lighthouse' de la escritora Berna González Harbour que además, ha sido la elegida para dar pie a los participantes en la última edición del Concurso de microrrelatos de Llibrería Ali i truc, ya que el reto era componer una historia añadiendo un máximo de cien palabras más a esa frase de inicio. La propia escritora es la encargada de ejercer de jurado y con ella hablamos del éxito de esta novela y se su biena cogida entre los lectores ilicitanos con quienes tuvo ocasión de compartir mesa el pasado día 19 de este mes de septiembre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer