Berna González Harbour, jurado del Concurso de microrrelatos de Llibrería Ali i Truc

"Cuando veo la montaña de papeles que se desbordan en la vitrina..." Así comienza la novela 'Qué fue de los lighthouse' de la escritora Berna González Harbour que además, ha sido la elegida para dar pie a los participantes en la última edición del Concurso de microrrelatos de Llibrería Ali i truc, ya que el reto era componer una historia añadiendo un máximo de cien palabras más a esa frase de inicio. La propia escritora es la encargada de ejercer de jurado y con ella hablamos del éxito de esta novela y se su biena cogida entre los lectores ilicitanos con quienes tuvo ocasión de compartir mesa el pasado día 19 de este mes de septiembre.