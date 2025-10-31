Aysha Hamad, activista palestino-española: "los gazatíes que han sobrevivido viven en una situación insostenible"

Aysha Hamad es hija de padre palestino y madre española. Toda su familia paterna vive en Gaza, desplazados de sus hogares sin acceso a medicamentos, ni alimentos infantiles, alimentándose de arroz y con el agua racionada. Nos cuenta como es su día a día y como la poca ayuda que les puede mandar desde aquí apenas les llega para alimentarse un día. Por eso se ha organizado un concierto que tendrá lugar este sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas en El rincón del poeta y cuyos beneficios se destinarán a esta y otras familias de la Franja de Gaza en su misma situación.