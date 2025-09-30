Autobuses Urbanos de Elche actualiza su app a para hacerla mas segura

Autobuses Urbanos de Elche ha anunciado una actualización de su app Movilidad Elche que estará operativa esta misma semana. Según explica el gerente de esta empresa, que presta el servicio de transporte publico tanto en el casco urbano como en las pedanías, la nueva app incorpora más seguridad y ofrece nuevos servicios. Nos lo cuenta en esta entrevista en la que además, Ángel Luis Andreu hace balance del uso de los autobuses de Elche durante los meses de julio y agosto en las líneas que unen la ciudad con las pedanías y que han sido utilizadas por 300.000 pasajeros. Con este dato, y sumandolo a los pasajeros que en lo que va de año han usado la totalidad de las líneas, se espera cerrar 2025 con un total de 15 millones de usuarios.