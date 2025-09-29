SALUD DENTAL

El auto implante: ¿Una técnica que funciona?

La Dra. Esther Sánchez explica las características de esta práctica, en qué casos puede llevarse a cabo y que grado de eficacia tiene

Mayte Vilaseca

Elche |

En los últimos meses corre por las redes sociales una técnica odontológica basada en implantar a un paciente al que le falta una pieza, otra de su misma boca. Sería el caso de un una persona a la que le falta una muela o hay que quitársela por estar en mal estado y si hay que extraerle una muela del juicio usar está para sustituir a la pieza perdida. Pero, ¿Es real esta técnica? ¿Qué grado de éxito tiene? Este es uno de los temas que abordamos esta semana en la consulta de salud dental con la Dra. Esther Sánchez, directora de Clínicas Esther Sánchez en Elche y en El Altet.

