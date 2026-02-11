Aspe celebra La Jira, fiesta declarada de Interés Turístico Provincial

La fiesta de La Jira de Aspe se celebra cada año el último jueves antes de la Cuaresma. Es una tradición centenaria muy arraigada en esta localidad en la que el protagonismo lo tiene la música a través de las adaptaciones sobre canciones populares que hacen los grupos o "jiras" participantes, primero en un pasacalles y después en el escenario que se monta en la Plaza Mayor. Además, el sábado, 'sábado de sobras' se realiza la entrega de premios a las mejores interpretaciones con otro desfile y nuevas interpretaciones. Rosa Ruíz, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Aspe nos cuenta todos los detalles del programa de estas fiestas.