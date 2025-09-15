Así podemos minimizar los efectos secundarios de la radioterapia en el tratamiento de un cáncer oral

La detección temprana es la clave de la intervención ante el tratamiento de un cáncer en la boca. En este sentido las revisiones periódicas y mantener un buen estado de salud de nuestros dientes y encías puede ayudar no solo a dicha detección sino también a minimizar los efectos secundarios de los tratamientos de dicha patología, especialmente de la radioterapia. Este es el tema central de la consulta radiofónica de este semana con la odontóloga Esther Sánchez, directora de Clínicas Esther Sánchez en Eche y El Altet.