MEMORIAS DE UNA REINA

Así fueron las visitas anteriores de Doña Sofía a Elche

El periodista Gaspar Maciá recuerda las estancias de la reina emérita en la ciudad de las palmeras en 1976, 1985, 1994 y 1996

Mayte Vilaseca

Elche |

La reina emérita parece tener un vínculo especial con Elche a tenor de la frecuencia con la que ha visitado esta ciudad. La primera vez fue en 1976 apenas un año después de haber accedido al trono. La segunda, en 1985 donde disfrutó de una de las representaciones extraordinarias del Misteri (era el 1 de noviembre); la tercera en 1994 y por último en 1996 con motivo de la reinauguración del Gran Teatre. De cara a la visita de este lunes, 15 de septiembre, repasamos anécdotas y momentos de estas visitas con el periodista Gaspar Maciá que tuvo ocasión de informar de ellas desde las páginas del Diario La Verdad.

