El área de salud de Elche atiende cada año medio centenar de nuevos casos de SIDA

En la Comunidad Valenciana 400 personas se infectan de SIDA cada año. En Elche en el último año se han diagnosticado treinta nuevos casos y se trata en total a medio centenar de pacientes. Las prácticas sexuales sin protección siguen siendo la principal causa de contagio unido a que todavía hay personas reacias a hacerse la prueba de detección de este virus, lo que favorece su propagación.

Los responsables de Medicina Interna, Dr. Félix Gutiérrez y Enfermedades Infecciosas, Mar Masía insisten en que hacerse el test es gratuito y anónimo y que debe realizarse en el momento en que se ha mantenido una relación sexual sin protección independientemente del sexo.

En el Día Mundial contra el SIDA, que se celebra este 1 de diciembre, los especialistas destacan los grandes avances logrados en el tratamiento con antirretrovirales que han conseguido reducir la mortalidad, de forma más que notable, desde su descubrimiento en 1996. Además, explican de la puesta en marcha de un nuevo proyecto de transformación de la atención sanitaria a pacientes con VIH que es pionero a nivel mundial.