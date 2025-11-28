Alejandro Martínez: "El éxito, en cualquier contexto, solo se consigue con esfuerzo"

Alejandro Martínez tiene dos titulaciones universitarias: Ciencias del Deporte y Nutrición. Es catedrático en la Universidad de Alicante y nutricionista del Elche C-F. Su currículum se completa con su cinturón negro en kárate y su trabajo al frente del European Institute of Exercise and Health, una empresa de base de tecnológica especializada en salud y deporte ubicada en Elche.

Con él hablamos de esfuerzo, alimentación y mitos que hay que desmontar en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó