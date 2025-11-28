ENTREVISTA

Alejandro Martínez: "El éxito, en cualquier contexto, solo se consigue con esfuerzo"

Este nutricionista ilicitano se ha convertido en el catedrático de universidad mas joven del mundo en la rama de ciencias de la salud

Mayte Vilaseca

Elche |

Alejandro Martínez tiene dos titulaciones universitarias: Ciencias del Deporte y Nutrición. Es catedrático en la Universidad de Alicante y nutricionista del Elche C-F. Su currículum se completa con su cinturón negro en kárate y su trabajo al frente del European Institute of Exercise and Health, una empresa de base de tecnológica especializada en salud y deporte ubicada en Elche.

Con él hablamos de esfuerzo, alimentación y mitos que hay que desmontar en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó

