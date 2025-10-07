Los 700 empresarios y 4.000 trabajadores del Polígono de Carrús confían en que se ejecuten en un año las mejoras del nuevo Plan de Inversiones

Una subvención del IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, permitirá invertir 470.000 euros en los próximos doce meses en distintas actuaciones en el Polígono Industrial de Carrús. Más allá de las mejoras en sí, que son pequeños pasos frente a lo mucho que queda por hacer en esta zona. El presidente de la Comunidad de Propietarios, Juan Pascual, habla de la importancia de que las empresas allí ubicadas mantengan sus negocios, no se planteen marcharse a otras localidades y sobre todo se pueda conseguir a medio plazo que este polígono industrial se convierta en una Entidad de Gestión y Modernización.