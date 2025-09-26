PRODUCTORES LOCALES

El 21 de octubre comienza la temporada de recogida de la aceituna en Almazara Candela

La mayoría de la cosecha del camp d'Elx procede de pequeños productores que esperan una buena temporada

Mayte Vilaseca

Elche |

Pese a que el precio del litro de aceite de oliva virgen sigue siendo alto, lo cierto es que el oro líquido no puede faltar en la dieta mediterránea. Si además es de kilómetro cero mejor que mejor.

Estos días las almazaras ya se están preparando para empezar a recibir las olivas de los productores locales. En el caso de Almazara Candela, será a partir del 21 de octubre. Allí el aceite se obtiene a través de un proceso mecánico de centrifugado que garantiza la obtención de un producto final de alta calidad.

Manuel Candela, oleólogo, nos hace en esta entrevista, una radiografía de todo lo que rodea al mundo del aceite de oliva, desde su cosecha a su producción.

