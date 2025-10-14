Compromís pide que el Consell financie la instalación de climatización en los colegios e instituto públicos de Elche

El grupo municipal de Compromís per Elx ha registrado una Moción para el pleno municipal ordinario de este mes en la que reclama instar a la Generalitat Valenciana dotar una partida presupuestaria para la instalación de aire acondicionado “en todos” los colegios e institutos públicos de Elche, así como a hacer la creación de otra partida presupuestaria pata la instalación de placas fotovoltaicas en esos centros a fin de convertirlos en autosuficientes en el consumo energético.

En la Moción de Compromís también se pide la convocatoria del Consejo Escolar Municipal del municipio ilicitano para abordar la planificación de las necesidades de los centros educativos públicos del municipio para la instalación de los sistemas de climatización.

“La demanda por la climatización en los colegios e institutos de Elche se viene haciendo desde hace tiempo, y desde diferentes asociaciones de familiares de todo el alumnado”, ha dicho Esther Díez, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche que ha añadido que “ante la falta de una respuesta, muchas de ellas se han visto obligadas a sufragar de manera particular las instalaciones de aire acondicionado y calefacción para poder garantizar el bienestar de sus hijos e hijas”.

“Esperamos que Pablo Ruz vote a favor de la moción de Compromís per Elx y que, de manera unánime y lejos de las diferencias políticas, esta sea una reivindicación colectiva para plantear al Consell de Mazón y garantizar así la calidad de la comunidad educativa en nuestro municipio”, ha concluido Díez.