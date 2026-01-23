Este año 2026

Monóvar lleva a Fitur su Semana Santa y sus vinos

Ha llevado a cabo dos catas de vinos en la Zona Gastronómica del certamen

Onda Cero Elche

Elche |

El Ayuntamiento de Monóvar ha estado presente un año más en la feria internacional turística Fitur que se está celebrando en Madrid.

Una delegación liderada por María Amparo Maestre, concejala de Turismo del municipio de la comarca del Medio Vinalopó, está en el certamen difundiendo los valores patrimoniales, gastronómicos, históricos y culturales de una localidad que ha aterrizado en el certamen con dos señas de identidad propias: la celebración de la Semana Santa y el vino que se produce en el municipio.

Durante la feria, Monóvar ha llevado a cabo dos catas de vinos: una de Bodegas Monóvar y otra de la Bodega La Zafra.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer