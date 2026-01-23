Monóvar lleva a Fitur su Semana Santa y sus vinos

El Ayuntamiento de Monóvar ha estado presente un año más en la feria internacional turística Fitur que se está celebrando en Madrid.

Una delegación liderada por María Amparo Maestre, concejala de Turismo del municipio de la comarca del Medio Vinalopó, está en el certamen difundiendo los valores patrimoniales, gastronómicos, históricos y culturales de una localidad que ha aterrizado en el certamen con dos señas de identidad propias: la celebración de la Semana Santa y el vino que se produce en el municipio.

Durante la feria, Monóvar ha llevado a cabo dos catas de vinos: una de Bodegas Monóvar y otra de la Bodega La Zafra.