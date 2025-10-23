Voluntariado ambiental de Pinoso: el valor del trabajo en equipo en defensa de la biodiversidad

El grupo de Voluntariado ambiental de Pinoso trabaja todo el año en la vigilancia, limpieza y recuperación de especies en los diferentes parajes y el conjunto del entorno natural de este municipio. De hecho, su colaboración ha sido fundamental para poner en valor dos zonas de gran valor ecológico: el Paraje de Monte Coto y El Cabezo.

Además, sus voluntarios colaboran a la vigilancia para prevenir incendios forestales y apoyan un programa de inserción social con adolescentes del Centro de Menores de La Zarza. En esta entrevista, la alcaldesa de Pinoso, que durante años ha sido concejala de Medio Ambiente, nos habla de la trayectoria y objetivos de este grupo de voluntariado que el jueves 6 de noviembre recogerán el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del VInalopó en la categoría de Medio Ambiente.