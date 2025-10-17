El VEM: el homenaje de Villena a la música y a quienes hacen posible la magia con sus interpretaciones

Cada mes de junio durante 27 horas ininterrumpidas, las calles de Villena se convierten en un multiescenario. Mas de un centenar de artistas actúan con `propuestas que abarcan desde la música clásica al heavy. Una fórmula que ha convertido a la capital del Alto Vinalopó en un referente musical a nivel nacional y que merece el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del VInalopó 2025.

En esta entrevista, el director de este festival y de la Casa de la Cultura de Villena, José Ayelo nos habla de los orígenes de este evento, su evolución y sus objetivos.