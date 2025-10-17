PREMIOS ONDA CERO

El VEM: el homenaje de Villena a la música y a quienes hacen posible la magia con sus interpretaciones

Este festival que ha cumplido nueve ediciones recibirá el reconocimiento en la categoría de Música

Mayte Vilaseca

Elche |

Cada mes de junio durante 27 horas ininterrumpidas, las calles de Villena se convierten en un multiescenario. Mas de un centenar de artistas actúan con `propuestas que abarcan desde la música clásica al heavy. Una fórmula que ha convertido a la capital del Alto Vinalopó en un referente musical a nivel nacional y que merece el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del VInalopó 2025.

En esta entrevista, el director de este festival y de la Casa de la Cultura de Villena, José Ayelo nos habla de los orígenes de este evento, su evolución y sus objetivos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer