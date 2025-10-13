Reme Sanz: "Comunicar es empatizar, compartir y aprender"

La primera vez que Reme Sanz se puso delante de un micrófono en un estudio de radio sólo tenía 16 años. Fue en Radio Monóvar, la emisora de su pueblo natal. Apenas dos años después, fué seleccionada por Radio Elche para incorporarse a su plantilla y desde ese momento se convirtió en la voz de Elche.

Su trayectoria la llevó de la radio convencional a la televisión y después a la radio por internet. Su voz inconfundible, firme pero pausada y su amor por los medios de comunicación la hacen sin duda merecedora del premio Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó en la categoría de Comunicación. Un premio que recogerá en la gala que celebraremos el próximo día 6 de noviembre en el Gran Teatro de Elche.

Todavía emocionada por la noticia de este reconocimiento hablamos con ella de su trayectoria, su pasión por la radio y su espíritu siempre solidario y comprometido en esta entrevista en Más de uno.