Los pioneros de las Escuelas Infantiles Municipales de Elche: la revolución de "guardar" a "educar"

En 1979 un grupo de pedagogos que bebían de las incipientes corrientes de renovación que empezaban a soplar en España decidieron trasladarse a Elche donde el Ayuntamiento trabajaba en la puesta en marcha de una serie de escuelas infantiles para niños de 09 a 6 años que facilitara a las mujeres su incorporación al mercado laboral o su mantenimiento en él después de la maternidad.

Carmen Franco, Rosa Fernández, Isabel López y José Antonio Latorre aprovecharon esta oportunidad para que estas escuelas no fueran una guardería al uso sino centros de educación infantil. Así nacieron las Escuelasw Infantiles Municipales de Elche que se convirtieron en pioneras y cuyo ejemplo fue poco a poco extendiéndose a al resto de ciudades de España.

Ellos son los galardonados en la categoría de Educación en los Premios Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó de este año.