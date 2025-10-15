PREMIOS ONDA CERO

José Manuel Más y Enrique Cervera: toda una vida dedicada al fútbol base

Por sus manos han pasado tres generaciones de niños y niñas en los últimos 55 años a los que han tratado de inculcar los valores del deporte

Mayte Vilaseca

Elche |

Enrique Cervera fué durante 55 años el corazón del Kelme Club de Fútbol. Por sus manos han pasado miles de niños que se iniciaban en la práctica del fútbol. Al mismo tiempo, José Manuel Más hacia lo propio al frente de la Sociedad Deportiva Cultural Intangco. Ambos serán reconocidos por su trayectoria en el fomento del deporte base con el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del VInalopó en la categoría de Deportes. Con ellos hablamos de su trabajo, de los valores del deporte y de las diferentes generaciones de niños y niñas a los que han acompañado y entrenado en las últimas cinco décadas.

