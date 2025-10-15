José Manuel Más y Enrique Cervera: toda una vida dedicada al fútbol base

Enrique Cervera fué durante 55 años el corazón del Kelme Club de Fútbol. Por sus manos han pasado miles de niños que se iniciaban en la práctica del fútbol. Al mismo tiempo, José Manuel Más hacia lo propio al frente de la Sociedad Deportiva Cultural Intangco. Ambos serán reconocidos por su trayectoria en el fomento del deporte base con el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del VInalopó en la categoría de Deportes. Con ellos hablamos de su trabajo, de los valores del deporte y de las diferentes generaciones de niños y niñas a los que han acompañado y entrenado en las últimas cinco décadas.