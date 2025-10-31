Elia Barceló: el talento y la versatilidad al servicio de la literatura

Desde que empieza a hablar se detecta el amor que siente por las palabras. Elia Barceló (Elda, 1957) está consideraba una de las escritoras mas importantes de la narrativa en lengua castellana. Sus obras han sido traducidas a mas de veinte idiomas y ha cosechado en su trayectoria literaria una treinta de premios nacionales e internacionales. Es prolífica: sus novelas abarcan desde el thriller, a la literatura juvenil pasando por la ciencia ficción, de la uqe es pionera en España y un referente en Latinoamérica. Barceló, no puede olvidar ni sus raíces mediterráneas ni tu tierra y eso se refleja especialmente en su tetralogía best seller 'Muerte en Santa Rita'. Tanto le tira su tierra, que aunque a los 22 años se fue a vivir por trabajo y por amor a Innsbruck, Austria, desde hace unos años pasa la mitad del año en Elche. En esta entrevista compartimos amor por los libros y algo más.