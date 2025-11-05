PREMIOS ONDA CERO

Cronistas del VInalopó: los guardianes de nuestra memoria

Los cronistas oficiales de Monforte del Cid, Campo de Mirra, Sax, Petrer, Elda, Monóvar, Novelda Algueña, Aspe y Santa Pola recibirán el Premio de Honor de Onda Cero Elche-Comarcas del VInalopó

Mayte Vilaseca

Elche |

Para econtrar el origen de la figura del cronista debemos remontarnos a la época medieval. Sin embargo, en la actualidad esta figura sigue vigente en buena parte de los municipios del Alto, Medio y Bajo Vinalopó. Adaptados a los nuevos tiempos y a corrientes de la comunicación y la información, su trabajo altruista es fundamental para estudiosos y entidades culturales. Ellos son los guardianes de nuestra memoria. Así lo explican en esta entrevista, Antonio Berná, cronista de Monforte del Cid, Gabriel Segura, cronista de Elda, Gonzalo Martínez Español, cronista de Aspe y Carlos Aznar Pavía también cronista de este mismo municipio.

