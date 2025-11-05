Cronistas del VInalopó: los guardianes de nuestra memoria

Para econtrar el origen de la figura del cronista debemos remontarnos a la época medieval. Sin embargo, en la actualidad esta figura sigue vigente en buena parte de los municipios del Alto, Medio y Bajo Vinalopó. Adaptados a los nuevos tiempos y a corrientes de la comunicación y la información, su trabajo altruista es fundamental para estudiosos y entidades culturales. Ellos son los guardianes de nuestra memoria. Así lo explican en esta entrevista, Antonio Berná, cronista de Monforte del Cid, Gabriel Segura, cronista de Elda, Gonzalo Martínez Español, cronista de Aspe y Carlos Aznar Pavía también cronista de este mismo municipio.