PREMIOS ONDA CERO

Asprodis: un ejemplo de atención integral a personas con diversidad funcional

Esta asociación, ubicada en Elda que nació en 1970, recibirá el premio en la categoría de Solidaridad, Integración y Compromiso social

Mayte Vilaseca

Elche |

Asprodis, nace en mayo de 1970, por la inquietud de unos padres/madres preocupados por el bienestar de sus hijos/as con discapacidad intelectual. Se unieron para compartir y promover un interés común: obtener un presente y futuro mejor para sus hijos e hijas y para quienes se incorporasen en el futuro. En la actualidad atienden a más de 350 personas de forma directa y a sus familias a través de sus diferentes servicios. Esther Cánovas, miembro de la junta directiva y responsable del área de administración y Ester Díaz directora del servicio de TAPDI y vivienda nos cuentan cuál es su trabajo, sus objetivos y cómo han recibido la noticia de este reconocimiento por parte de Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer