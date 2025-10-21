Asprodis: un ejemplo de atención integral a personas con diversidad funcional

Asprodis, nace en mayo de 1970, por la inquietud de unos padres/madres preocupados por el bienestar de sus hijos/as con discapacidad intelectual. Se unieron para compartir y promover un interés común: obtener un presente y futuro mejor para sus hijos e hijas y para quienes se incorporasen en el futuro. En la actualidad atienden a más de 350 personas de forma directa y a sus familias a través de sus diferentes servicios. Esther Cánovas, miembro de la junta directiva y responsable del área de administración y Ester Díaz directora del servicio de TAPDI y vivienda nos cuentan cuál es su trabajo, sus objetivos y cómo han recibido la noticia de este reconocimiento por parte de Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó.