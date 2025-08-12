Cristina Ouviña habla sobre su vuelta a la actividad tras ser madre

En una semana en la que sus compañeras empezarán a llegar a Valencia para someterse a las tradicionales revisiones de pretemporada y poder darle el pistoletazo de salida al trabajo en pista del primer equipo femenino taronja el lunes 18 de agosto, la base Cristina Ouviña fue la primera jugadora en pasar los test físicos de pretemporada el pasado viernes.

La directora de juego aragonesa no disputó encuentros oficiales la pasada campaña ya que decidió cesar su actividad deportiva en los días previos al inicio de la competición debido al embarazo de su primer hijo, Julen. Una manera distinta de vivir la campaña que Ouviña reconoce que “ha sido una experiencia única, súper bonita. Ha sido diferente vivir desde fuera todo el año, pero en todo momento me he sentido partícipe. Yo venía aquí a entrenar al gimnasio hasta que mi cuerpo dijo hasta aquí, pero la verdad que muy bien”.

La base taronja señalaba que en este regreso a la dinámica del baloncesto profesional “es todo novedad, es adaptarte a tu nuevo estilo de vida. Pero con las mismas ilusiones, con las mismas ganas. Ir poco a poco adaptándome a mi nuevo cuerpo, a mi nueva vida, y poco a poco intentar estar lo antes posible ayudando al equipo”.

Ouviña destacaba que “para mí es como volver cuando nada es igual, pero entiendo que las ganas y la ilusión es siempre la misma” y recalcaba tener “una motivación extra, que es mirar a la grada y ver a mi hijo allí. Entonces eso es ahora mismo lo que también me motiva. Volver a la máxima categoría, al máximo nivel, con la aspiración de volver a intentar ganar los títulos, y eso, con dos ojos nuevos en los que mirarme”.

Cristina se mostró sorprendida con el avance de la que será la casa de nuestros equipos profesionales la próxima temporada, el Roig Arena: “La verdad es que estoy flipando, porque yo me fui de aquí de Valencia en abril, que estaba todo un poco todavía patas arriba, y estos últimos días que he ido paseando por la zona es increíble. Tengo muchísimas ganas”.