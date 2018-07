La Regidoria d'Esports ha aconseguit per primera vegada en 22 anys eliminar la llista d'espera per a ser soci del Servei Municipal d’Esports

La Regidoria d'Esports dirigida per l'edil Silvia Gómez ha aconseguit per primera vegada en 22 anys eliminar la llista d'espera per a ser soci del Servei Municipal d’Esports (SME). Així ho ha confirmat la responsable de l'àrea qui ha assenyalat que, en aquesta legislatura, s'ha aconseguit reduir una llista d’espera d'aproximadament 1.000 persones a zero. Una xifra aconseguida “gràcies en bona part” a l'obertura de la piscina del Centre de Tecnificació Esportiva que ha pogut assumir a les 600 persones preinscrites que tenia actualment el Servei Municipal d’Esports. “Des del primer moment hem estat conscients de la llarga llista d'espera per a ser soci del SME i el gran nombre de persones interessades a practicar esport en la nostra ciutat.

Per això, des que varem arribar a la Regidoria, hem estat treballant per a solucionar aquest problema i satisfer la demanda”. Per a això, des de l'inici de mandat, s'han posat en marxa diferents iniciatives com ha estat el conveni amb tots els gimnasos de la ciutat per a donar l'oportunitat a les persones que estaven en llista d'espera de practicar alguna activitat esportiva amb el mateix tracte que si foren socis del SME i s'ha obert la piscina coberta Yurema Requena per primera vegada els diumenges al matí aconseguint que un total de 4.861 persones hagen pogut fer ús d'aquesta instal•lació l'any passat.

Paral•lelament, s'han escomès diferents reformes en diferents espais municipals “ja que no només es tractava de cobrir la llista d'espera sinó també d'augmentar la qualitat dels serveis i activitats que estàvem oferint als socis i per això hem adequat alguns espais i dotacions municipals”, detalla Gómez.

Aquest seria el cas del nou gimnàs habilitat en l'antic despatx de la Regidoria d'Esports a l'edifici de la piscina Yurema Requena així com la reparació de tota la maquinària del gimnàs en el pavelló Sebastián Mora. “Però sens dubte la infraestructura que ha estat capaç de descongestionar la llista d'espera ha estat l'obertura del Centre de Tecnificació Esportiva i concretament la seua piscina” ha assenyalat l'edil.

La piscina del centre esportiu ha permès que totes les persones que estaven en llista d'espera puguen ara fer-se socis del SME i acudir a ambdós centres, el CTD o la piscina Yurema Requena indistintament i, a l'estiu, la del Termet. La piscina del centre, oberta al públic des del 7 de gener, de dilluns a divendres de 15.00 a 22.00 hores i els dissabtes de 9.00 a 14.00 hores, consta de huit carrils i dóna cobertura tant als membres dels dos clubs de natació de la ciutat així com al club de triatló.

Ara també ho farà als socis que podran disposar de dos carrils en aquesta piscina cada vesprada per a poder nadar. “Els socis disposaran cada dia, a partir de les 19.30 hores, d'un total de sis carrils, és a dir, de tota una piscina Yurema Requena, al sumar els dos carrils de la piscina del CTD i els que quedaran disponibles de la Yurema Requena” ha destacat Gómez “en el cas dels socis que acudeixen als gimnasos privats aquests només podran accedir a la piscina del Centre de Tecnificació Esportiva”, detalla.“Ara la nostra prioritat és poder satisfer també la demanda de les persones que vol acudir a les activitats dirigides i ampliar l'oferta de classes. Sobretot ens preocupa poder cobrir la demanda que hi ha per a l'Escola Municipal de Natació i que els xiquets puguen aprendre a nadar en una instal•lació pública”, ha conclòs l'edil.