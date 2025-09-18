Puerta (PSPV) denuncia que el “Castelló real” retrocede bajo el gobierno PP-VOX y acusa a la alcaldesa de “postureo”

Patricia Puerta, portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castellón, ha afirmado este jueves durante el debate del estado de la ciudad que “hemos asistido a una historia de dos ciudades”, parafraseando a Charles Dickens, en referencia a la diferencia entre la imagen oficial que ofrece el gobierno del pacto PP-VOX y la realidad que padecen los vecinos. En este sentido, Puerta ha señalado que el “Castelló real” ha retrocedido notablemente en estos dos años y ha acusado a la alcaldesa de “disfrazar la realidad con fotos y titulares prefabricados”.

“Señora alcaldesa, su discurso y sus fotos dicen una cosa y los hechos otra muy distinta”, ha subrayado la portavoz, quien ha denunciado que “los barrios sufren calles sucias, los jóvenes no pueden emanciparse y los comercios cierran”. Además, ha lamentado “listas de espera interminables en el Hospital General” y ha alertado de que “Castelló no es hoy una ciudad plural ni tolerante”.

Críticas a la gestión y a la política de inmigración

Puerta ha recordado que la alcaldesa proclamó que Castelló es “tierra de bienvenida para decenas de nacionalidades”, pero ha reprochado que el gobierno municipal “ha lanzado discursos de odio vinculando inmigración con delincuencia, ha rechazado acoger a menores migrantes y ha atacado al colectivo LGTBI”. Además, ha censurado que se haya “blanqueado la violencia machista” y se haya “criminalizado el aborto comparándolo con el holocausto”.

“Su gestión está impidiendo que Castelló sea una ciudad para todos y todas”, ha sentenciado la portavoz socialista.

Proyectos heredados y falta de modelo propio

Puerta ha destacado que el equipo de gobierno “ha tenido la suerte de heredar proyectos progresistas como la zona de bajas emisiones, el parque logístico Logistics o la remodelación del paseo marítimo Fernández Salvador, que ahora intentan apropiarse, aunque ellos los rechazaban en la oposición”.

Sobre la salud financiera, ha remarcado que el Ayuntamiento llegó a 2015 con una deuda per cápita de 534 euros, que se redujo a 146 euros al final del mandato socialista, pero que en estos dos años “la deuda ha vuelto a aumentar un 18,5%, hasta los 173 euros por habitante, y se prevé superar los 200 en 2025”. Asimismo, ha denunciado que “los RECs (reconocimientos extrajudiciales de crédito) han superado ya los 2,2 millones, más que en toda la legislatura anterior”.

Impuestos y servicios

En cuanto a los impuestos, Puerta ha señalado que la prometida rebaja fiscal “ha sido una trampa”, y ha aportado sus recibos personales: “En 2023 pagué 654 euros en IVI, coche y basura, y en 2025 pagaré 720 euros. ¿Dónde está la rebaja?”, se ha preguntado. Ha criticado además que “la tasa de basura se ha duplicado, afectando a miles de familias y comercios”.

Sobre los servicios municipales, ha denunciado el abandono de los barrios, con “calles sucias, zonas verdes deterioradas y vertederos incontrolados”. Ha señalado que “la promesa de erradicar las plagas de ratas, mosquitos y cucarachas se ha quedado en el olvido” y ha cuestionado el mantenimiento de las playas accesibles, que “han estado sin servicios ni mantenimiento durante meses”.

Vivienda y comercio local

En materia de vivienda, Puerta ha afirmado que Castelló “es una de las capitales españolas donde más ha subido el precio en los dos últimos años, con un coste medio de compra de 170.000 euros y un alquiler de 800 euros al mes”. Ha reprochado que el gobierno local no ha destinado “ni un solo euro en 2024 y apenas 9.000 euros en 2025 para ayudas al alquiler de jóvenes”, y ha acusado a PP-VOX de “perder 5,2 millones de fondos europeos que podrían haber financiado más de 90 viviendas sociales”.

Respecto al comercio, la portavoz ha recordado que la alcaldesa prometió un millón de euros para ayudas al alquiler en 2022, pero que “no se ha sabido nada” y que “los comercios siguen cerrando sin apoyo real”.

Seguridad y emergencias

Puerta ha denunciado la falta de efectivos policiales, con “una sola patrulla de barrio para toda la ciudad, compuesta por un oficial y tres agentes”. También ha cuestionado la inexistencia de personal específico para la policía de playa y la deficiente gestión del servicio en verano.

En cuanto a emergencias, ha acusado al gobierno municipal de “falta de planificación” al trasladar las instalaciones del aeródromo, “dejando la base inoperativa durante semanas” y poniendo en riesgo la seguridad ciudadana. Además, ha recordado que el pasado 12 de julio, con alerta naranja, “no se convocó el CECOPAL ni se emitieron recomendaciones a la población”, lo que ha calificado de “una negligencia inadmisible”.

La portavoz socialista ha concluido que “Castelló no se merece este ninguneo por parte de sus dirigentes”, y ha reclamado un gobierno que “garantice una ciudad más justa, plural y con servicios de calidad para todos y todas”.