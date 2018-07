El PSPV de Vall d'Alba exige la dimisión de Martínez

El portavoz del grupo municipal socialista en Vall d'Alba, Fernando Grande, ha afirmado hoy que "es inadmisible que Francisco Martínez siga al frente del Ayuntamiento" y le ha exigido que "abandone" la alcaldía para "no seguir dañando la imagen de nuestro pueblo".

El presidente del PP de Castellón anunció el viernes que Francisco Martínez, que mantiene su cargo de alcalde, había solicitado de manera voluntaria la baja como militante del PP después de que el juzgado de Instrucción nº2 de Castellón haya dictado auto de apertura de juicio oral en el caso de la depuradora de Borriol en el que Martínez está imputado.



Ante esta situación, Fernando Grande ha aseverado en un comunicado que la excusa esgrimida por el presidente provincial del PP, Javier Moliner, de que "no hay tiempo para el nombramiento de un nuevo alcalde es inaudita, porque si Martínez sigue al frente del consistorio es porque se lo permiten".



El dirigente socialista se ha preguntado si "Moliner le ha pedido que dimita, más allá de que suspenderle de militancia del PP", al tiempo que ha exigido a Martínez que renuncia al cargo "para no seguir dañando la imagen de nuestro pueblo".



Fernando Grande ha indicado que este fin de semana "Martínez ha aparecido en los medios de comunicación en la Feria de Comercio, Agricultura y Ganadería que se ha celebrado en Vall d'Alba y con ello sigue asociando la corrupción y mala praxis política con nuestra localidad".



Ha añadido que "Vall d'Alba no puede permitirse que se nos siga conociendo por la corrupción, cuando los que aquí vivimos somos gente trabajadora, honrada y honesta".



El concejal socialista le ha pedido a la candidata del PP a las elecciones municipales y actual concejal en el consistorio, Marta Barrachina, que "se desmarca de las actuaciones de su antecesor" y le ha recordado que, hasta ahora, "ha venido apoyando todas las decisiones municipales de Martínez durante doce años".