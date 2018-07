El presidente de Aerocas culpa a Concesiones Aeroportuarias de que la zona de giro del final de pista del Aeropuerto de Castellón no se adecúe a la normativa

Según ha dicho, estas obras de remodelación se producen como consecuencia de un "incumplimiento" por parte de la concesionaria "que ha hecho caso omiso de lo que la Dirección Técnica del aeropuerto le ha venido manifestando desde el año 2006".

Por otro lado, Fabra ha insistido en que no piensa marcharse de la Presidencia de Aerocas, "pues soy presidente desde el primer día y seguiré hasta que termine la obra, y si en otro momento decidiera tomar otra determinación, la comunicaré".

Además ha puntualizado que no se va a marchar porque se lo pidan "cuatro inútiles en política que no han hecho absolutamente nada positivo ni por la provincia ni por nada".

Fabra ha explicado que cuando se hizo el proyecto inicial de la infraestructura no se hizo esta obra "porque había pistas laterales de rodadura que no la hacían necesaria".

Sin embargo, ha añadido que en 2006, tras la paralización "tan generosa" de las obras por parte del Ministerio de Fomento "que a la sociedad nos costó 18 millones de euros", la concesionario hizo una modificación en su proyecto "en la que suprimió las vías de rodadura laterales y presentó el nuevo proyecto".

A partir de ese momento, según Fabra, la Dirección Técnica del aeropuerto le dijo a la concesionaria que para poder funcionar según los aeropuertos de línea comercial normal "era necesario ampliar la plataforma de rodadura, a lo que han hecho caso omiso".

"Lo que hizo con nocturnidad y sin autorización Concesiones subcontratando a una empresa que no habíamos autorizado fue una cosa llamada 'clean way', que no tiene nada que ver con la plataforma, y como no está bien hecho, y le dimos orden de demolerlo y volverlo a hacer en las condiciones técnicas que marque el aeropuerto", ha subrayado.

Así, ha anunciado que Aerocas llevará a cabo esta obra con cargo a un aval de cuatro millones de euros, "que se ejecutará con toda seguridad antes del 30 de marzo", y se llevará a cabo en un plazo de mes y medio, "aunque la obra en sí puede estar acabada en una semana", porque --ha dicho-- "es algo necesario para que puedan volar y aterrizar los aviones que operan en aeropuertos de estas características".

En la obra de la plataforma de giro, Fabra ha indicado que habrá que hacer una cimentación especial "por el peso de los aviones" y una rodadura "con mayor fijeza y más agresiva que permita que los aviones se fijen mejor a la hora de aterrizar".

Además de esta actuación, el presidente de Aerocas ha dicho que hay que hacer "pocas remodelaciones y de poca monta" como "cosas que se hayan podido deteriorar o que no estuvieran perfectamente acabadas".

Respecto a la fecha de apertura del aeropuerto, ha asegurado que no lo puede decir porque no depende de Aerocas. "Estamos externalizando los servicios, como se aprobó en el último consejo de administración de Aerocas que se celebró en la Cámara de Comercio, aunque a alguno le pese mucho que se celebre aquí, pues a la Cámara le interesa el aeropuerto porque es un proyecto importante de futuro para la provincia", ha aclarado Fabra.

Ha insistido en que a la Cámara de Comercio le interesa la economía y no los temas jurídicos, "por eso yo hablo aquí del aeropuerto y no de otros temas", ha afirmado el dirigente del PP, quien ha anunciado que los consejos de administración de Aerocas se seguirán haciendo en la institución cameral siempre que él quiera y que al resto del Consejo le parezca bien.

Por otro lado, Fabra ha recordado hoy que, como se han producido algunos incumplimientos por parte de Concesiones Aeroporturarias, Aerocas tomó la decisión de romper el contrato, que desea que sea "amistosa y rápida".

Por lo que ha dicho Fabra la demanda que ha presentado la concesionaria "no va a paralizar ninguna gestión porque la ruptura de la negociación con Concesiones nos permite seguir siendo operativos en el aeropuerto, ya que quien se ha inscrito como gestor ha sido Aerocas y no la concesionaria".

"Al margen de si se llega a una situación amistosa con Concesiones, Aerocas seguirá haciendo las gestiones para que el aeropuerto esté operativo lo antes posible", ha agregado Fabra.

El presidente de Aerocas ha señalado que las negociaciones continúan con Concesiones, y ha apuntado que hace cuatro días habló con el presidente ejecutivo de la concesionaria y le ofreció la posibilidad de, "al margen de discusiones jurídicas que a todos nos supondrían costes elevados", intentar llegar a un acuerdo, por lo que le hizo una propuesta que cree que es "buena" y que la concesionaria tendrá que valorar.

Fabra ha reconocido hoy que Aerocas ha incumplido en muchas ocasiones algunos plazos de pago "derivado de la situación financiera por la que se atraviesa", pero ha dicho que la empresa promotora "ha cumplido y quiere seguir cumpliendo hasta el final todas sus obligaciones derivadas del contrato".

"Simplemente, hubo un momento en que Aerocas decidió que no quería estar al albor de unos gastos que no se podían cuantificar con el modelo que había y renunciamos a realizar la novación no dando la carta de patrocinio y ciñéndonos al contrato de 2003", ha manifestado.

Fabra se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la Cámara de Comercio de Castellón en la que ha presentado un centro comercial on-line. Esta plataforma reúne a unas 5.000 mil empresas de la provincia de forma virtual en empresascastellon.com.

Es el primer centro comercial online a nivel nacional de esta dimensión que hoy ha presentado el secretario de la Cámara de Castellón, Carlos Fabra junto al jefe del departamento de Comercio Interior, Francisco García.

El desconocimiento de la tecnología y la falta de formación son los hándicaps que se encuentran las empresas de la provincia para dar el salto a la venta a través de internet según el jefe del departamento de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Castellón. Francisco García ha explicado cómo se superan estas barreras con la plataforma empresascastellon.com gracias a la ayuda de la Cámara de Comercio de Castellón.

Con esta iniciativa se logra además, según García, que "los comercios no se conviertan en probadores de artículos que posteriormente se adquieren en Internet".

Las empresas de la provincia pueden darse de alta de forma gratuita y los clientes tienen una mayor facilidad de compra con la garantía añadida de legalidad que avala la Cámara de Comercio de Castellón.