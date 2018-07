La Policia Local descobreix haixix ocult en un vehicle intervingut gràcies a l'actuació dels gossos de la UCAN

Els agents municipals detenen a dues persones per un delicte contra la salut pública, en detectar substàncies estupefaents en el cotxe que conduïen sense carnet, on posteriorment un gos ensinistrat va localitzar més droga amagada.

La Policia Local de Vila-real ha detingut dues persones per dos presumptes delictes contra la seguretat del trànsit i contra la salut pública, en ser sorpresos amb haixix en l'interior del cotxe que conduïen sense el corresponent permís de conducció. Després de la detenció i el trasllat del vehicle intervingut al dipòsit municipal, un dels gossos ensinistrats de la Unitat Canina ha descobert més haixix ocult en un dels embellidors del vehicle.

Els fets van succeir en la tarda d'ahir, quan els agents de la Policia Local van acudir a assistir en un accident sense ferits ocorregut en la intersecció entre les avingudes Itàlia i Pius XII entre dos vehicles, un d'ells l'ocupat pels dos arrestats, H. I. G. i A. M.

En sol•licitar-li al conductor del cotxe la documentació, els agents van comprovar que no tenia permís de conduir, motiu pel qual van procedir a la seua detenció per delicte contra la seguretat del trànsit.

Durant l'actuació en el sinistre, els agents de la Policia Local van detectar símptomes de nerviosisme, per la qual cosa es va iniciar una inspecció al vehicle que va detectar la presència de 32 grams d'haixix en tres peces amagades en els embellidors del cotxe.

Per aquest motiu, es va procedir a la detenció dels dos ocupants del vehicle per un suposat delicte contra la salut pública, així com el seu posterior trasllat a la comissia de la Policia Nacional. Ja per la nit, amb el vehicle intervingut retirat al dipòsit municipal, una última inspecció del cotxe ha permès localitzar més haixix en el seu interior.

Ha estat en aquest cas un dels gossos ensinistrats de la Unitat Canina qui ha localitzat les substàncies. El gos i l'agent responsable de la UCAN es van traslladar al dipòsit municipal després de ser informat de les detencions i, en realitzar una comprovació de l'interior del vehicle, van observar com el gos marcava de forma intensa la part lateral esquerra del darrere del vehicle, on, una vegada retirat l’embellidor, ha estat localitzada amagada en un suport la substància intervinguda.