La ‘XIX Marxa a peu per les Ermites'recorrerá 21 km para homenajear a Miquel Soler y el patrimonio cultural de Castellón

La concejala de Ermitas, Noelia Selma, ha presentado la XIX Marxa a peu per les Ermites. Miquel Soler i Barberà, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre. Junto a ella le ha acompañado la viuda de Miquel Soler, Lolín Sol y su hija Clara Soler.

Selma ha desgranado en rueda de prensa todos los detalles del recorrido de 21km. Partirá a las 7:00 horas de la Plaza Mayor y acabará en la Ermita de San Jaime de Fadrell, todo un peregrinaje que llevará a los asistentes a visitar 8 ermitas que son patrimonio cultural de Castellón.

La concejala del área ha puesto en valor el legado de quien fuera concejal del Ayuntamiento de Castellón, Miquel Soler. Además, “fue miembro de la rondalla Els Llauradors y muy activo en el ‘món de la festa’”, ha recordado.

“Una figura destacada y muy querida en la ciudad con una estrecha vinculación con numerosas entidades sociales con las cuales impulsaba nuestras tradiciones, la música y la cultura popular, así como les ‘festes de carrer’. Por eso, hoy en su honor cumplimos con la tradición y presentamos la ruta que lleva su nombre y que, como cada año se prevé que sea multitudinaria”, ha añadido.

“Es una oportunidad única para conocer el patrimonio cultural de Castellón. Una marcha a pie que ofrece descubrir Castellón de otro modo. Quiero agradecer especialmente la colaboración en la organización de los ermitaños de los diferentes enclaves que visitamos porque se vuelcan a la llegada de los participantes facilitando la visita”, ha señalado.

Abierta la inscripción gratuita desde hoy

Las inscripciones gratuitas se abren hoy a través del Patronato Municipal de Turismo. Se puede enviar un correo electrónico a castellon@toutistinfo.net.

La concentración será el próximo 25 de octubre en la plaza Mayor y a las 7:15 horas empezará la ruta prevista. Primero en dirección a la ermita de San Nicolau de Bari. Posteriormente se visitará la ermita de Sant Francesc de la Font, y desde allí salida hacia la ermita de la Magdalena, unos treinta minutos de recorrido hasta llegar a la explanada. Allí está prevista la visita a la ermita y al Castell Vell.

La próxima visita será la ermita de Sant Roc de Canet y, a continuación, se llegará a la Basílica del Lledó.

La ruta continuará hasta llegar a la ermita de San Isidro y desde allí a la ermita de Sant Pere de Censal. Por último se llegará a la parada final que es la ermita de Sant Jaime de Fadrell.

Paella monumental y autobús gratuito

Todos los inscritos disfrutarán de una paella monumental y música. Para el regreso al centro de la ciudad desde la Ermita de San Jaime de Fadrell desde la concejalía se ha habilitado servicio gratuito de autobuses.