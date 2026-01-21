Ximo Puig: La propuesta de financiación no se puede rechazar, beneficia a la Comunitat

El embajador de España ante la OCDE y expresident de la Generalitat Ximo Puig, ha asegurado que la propuesta de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda "no se puede rechazar en ningún caso" desde la Comunitat Valenciana y hay que verla "más allá" del partidismo pues es la comunidad "más beneficiada porque era la más perjudicada".

Puig ha hecho estas manifestaciones preguntado por la postura de rechazo del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la propuesta, que a su juicio es una "oportunidad histórica enorme" para la Comunitat.

Antes de participar en la jornada 'Los retos de la economía española a partir de 2026' en la sede de CaixaBank en València, ha recordado que desde 2015 se ha estado intentando unir a toda la sociedad civil, a empresarios y a sindicatos en una dirección, la reivindicación de una financiación justa para la comunidad.

"Si esta comunidad en estos momentos está casi en el 15 % menos de renta per cápita que la media nacional, esta situación es, entre otras razones, y muy fundamentalmente, por la falta de un vector público, de una fortaleza pública lo suficientemente capaz de generar no solo servicios públicos de calidad, sino también de creación de empleo y una economía más fuerte, más resiliente", ha señalado.

Desde esa perspectiva, esta es "una enorme oportunidad y hay que verlo más allá del partidismo", por lo que cuando se presenta una propuesta para reformar el modelo de financiación después de años de petición y de la petición de que la Comunitat Valenciana salga de la marginación, "ahora se sale de la discriminación".

"Es una apuesta que creo que no se puede rechazar en ningún caso, que no se puede partidizar, que no puede estar en estos momentos sometida la Comunidad Valenciana otra vez a los devaneos partidistas", ha dicho, para indicar que la Generalitat tiene que actuar "en conciencia de comunidad" y los 3.660 millones de euros que se han propuesto para la Comunitat "va en la línea que nosotros demandamos".

La aportación de 21.000 millones de euros en la propuesta "no es rechazable" para Puig, quien ha apuntado que siempre se puede discutir y siempre se puede ir a mejor, pero es la primera vez que hay encima de la mesa una propuesta que es "absolutamente posible" para la comunidad, que es "la más beneficiada porque era la más perjudicada".

Respecto a la condonación de la deuda que reclama el Gobierno valenciano, Puig ha afirmado que se ha abierto la condonación y no se puede "intentar marear más la perdiz" porque "los que ahora están pidiendo la condonación", en alusión al PP, "siempre ha dicho que no se podía hacer".

El expresident de la Generalitat ha insistido en que hay una propuesta de financiación "estable para el futuro" y no se puede desdeñar "bajo ningún concepto por razones estrictamente partidistas o por obediencia a alguien que no representa a los valencianos", por el interés general de los valencianos.