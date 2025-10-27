El XII Torneo de Golf de Onda Cero Castellón y Mediterráneo Golf ya tiene ganadores

El campo de Mediterráneo Golf en Borriol, acogió el sábado 25 de octubre la duodécima edición del Torneo de golf Onda Cero Castellón, una cita ya consolidada en el calendario deportivo provincial y que reunió a 120 jugadores y a numerosos aficionados a este deporte.

José Arcusa, Jorge García Pérez y Begoña Giménez Villanueva se alzaron con el triunfo en primera, segunda y tercera categoría, logrando con ello la clasificación a la final nacional que se celebrará en el exclusivo Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa el 29 de noviembre. Junto a ellos Vicente Ferrando del Rio, ganador del Scratch viajará también a Murcia. Además, los ganadores de las tres categorías disfrutarán de un fin de semana especial gracias a los premios de Comauto Sport que les permitirán probar algunos de sus vehículos eléctricos.

Al término de la competición, se celebró la entrega de premios y un cóctel para todos los asistentes. Los primeros y segundos de cada categoría recibieron sus trofeos y regalos aportados por los patrocinadores. Además también recibieron trofeo y un juego de Todojuguete los dos primeros clasificados menores de 18 años, una categoría no oficial, que gano Olivia Pozo Gallardo.

El evento cuenta con el patrocinio de diversas empresas y entidades, entre ellas UBE, Agora Lledó International School, Kasmani, Cubacas , Dil Pomona Iberia, Vithas, Comauto, Fustecma y TodoJuguete, además de la colaboración de El Corte Inglés, Asoko, Vinya Natura, Orenes Gran Casino, Jabones Beltran, Keik Cheesecake, Dermo Suavina, Cocacola, Restaurante Mediterraneo, Palasiet, Cooperativa de Viver, Vegamar, Antonio Mata gourmet, El Aguila, Provea, Embutidos Flor, y Royal Bliss.