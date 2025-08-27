Vuelve la inestabilidad a la provincia con tormentas y granizo de tamaño grande

Vuelve la inestabilidad a la provincia. A partir de hoy miércoles tenemos aviso amarillo desde las 12 del mediodía por lluvias y tormentas en todo norte de la provincia y en el interior sur.

La agencia Estatal de Meteorología dice que hoy tendremos cielo poco nuboso en el interior e intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana, que aumentarán a intervalos de nubes de evolución diurna a partir del mediodía.

Por la tarde se esperan chubascos localmente muy fuertes, con probable granizo grande y acompañados de tormenta en el interior norte de Castellón. Estos chubascos son probables con intensidad fuerte en el litoral norte, de ahí el aviso naranja, y no se descartan en el resto, donde hay aviso amarillo.

Sin embargo las temperaturas experimentarán pocos cambios y tendremos viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a viento del este, ocasionalmente moderado. La situación continuará hasta el fin de semana.

Según el catedrático de climatología de la UJI, José Quereda, este final de agosto ya marcará la entrada a la nueva estación y nos espera un mes de septiembre con alta posibilidad de que se produzcan fenómenos de gota fría debido al calentamiento del mar. El Mediterráneo ha alcanzado temperaturas de récord este verano con 27 grados, lo que favorece la generación de las DANAS.