Vuelca una camión en la AP-7 en Benicasim y genera retenciones en la entrada a Castellón

Un accidente de tráfico registrado esta madrugada, sobre las 2:30 horas, está provocando importantes retenciones en la AP-7 a la altura de Benicàssim, en sentido Barcelona. Un camión ha sufrido una salida de vía y ha volcado, quedando atravesado en la calzada, lo que ha obligado a cortar parcialmente la circulación en este tramo de la autopista.

La Guardia Civil ha activado un desvío alternativo por la N-340, a la altura de la salida Castellón Norte, para aliviar el tráfico mientras continúan las labores de retirada del vehículo accidentado y limpieza de la vía. El conductor del camión ha resultado herido leve y ha sido atendido por los servicios sanitarios sin que haya sido necesario su traslado hospitalario, según las primeras informaciones.

En cuanto a la circulación en la ciudad, desde la Sala de Control de la Movilidad Urbana se informa de que el tráfico es fluido en líneas generales a estas horas, aunque se recomienda precaución en los accesos y salidas de Castellón por el aumento puntual de vehículos procedentes del desvío. Las autoridades aconsejan planificar los desplazamientos y atender a la señalización provisional instalada en la zona.