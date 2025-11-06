PP y VOX tumban en les Corts Valencianes la propuesta socialista para climatizar todos los centros educativos

El PSPV-PSOE denuncia que PP y VOX han impedido con sus votos en Les Corts Valencianes que prospere la propuesta del PSPV-PSOE para climatizar todos los centros educativos de la provincia de Castelló y proteger así al alumnado y al profesorado de los episodios de calor extremo que se repiten cada vez con mayor intensidad. La portavoz adjunta del grupo socialista en el parlamento autonómico, María José Salvador, ha lamentado que “una medida de sentido común para las escuelas públicas haya sido rechazada sin argumentos por la derecha más insensible”.

Según Salvador, “Mazón y Rovira han vuelto a demostrar que no tienen ningún interés en mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros hijos e hijas”. En sus palabras, “los aires acondicionados y los sistemas de climatización que proponíamos no son un lujo, son una necesidad ante las olas de calor que afectan al rendimiento escolar y a la salud de los menores”.

La iniciativa socialista planteaba un plan autonómico de climatización integral de los centros educativos con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, priorizando los colegios más antiguos y vulnerables. También incluía ayudas económicas para que los ayuntamientos pudieran adaptar progresivamente las instalaciones educativas a la realidad climática actual.

La diputada socialista ha recordado que en los últimos meses “las clases se han visto interrumpidas por temperaturas superiores a los 30 grados dentro de las aulas” y ha advertido que “la Administración tiene el deber de garantizar unas condiciones dignas y seguras para el estudio y el trabajo del profesorado”.

“El cambio climático es una evidencia, pero no para la coalición negacionista que gobierna la Comunitat Valenciana y que, como ante la DANA, prefiere mirar hacia otro lado”, ha subrayado Salvador.

“Con su voto en contra, el PP de Mazón y VOX vuelven a mostrarnos cuál es su modelo: recortar, ignorar y abandonar la educación pública mientras subvencionan la privada y blindan privilegios”. María José Salvador ha concluido adelantando que el PSPV-PSOE “seguirá defendiendo esta medida para que ningún alumno tenga que aprender sudando a más de 30 grados dentro de un aula”.