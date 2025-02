PP y Vox rechazan reprobar al concejal de Comercio por equiparar el derecho al aborto con el Holocausto

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha rechazado aprobar una moción del PSPV para la reprobación del concejal de Comercio, Familia e Infancia, Alberto Vidal (Vox), por equiparar el derecho de las mujeres a abortar con el Holocausto.

La moción, que ha sido votada a favor por PSPV y Compromís y en contra por el equipo de gobierno, también solicitaba la retirada de las competencias de Vidal y su cese como concejal.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha recriminado a Vidal haber tenido la "desfachatez" de comparar el aborto con el Holocausto en el último Pleno, "llamando asesinas de forma indirecta a las mujeres que deciden abortar", y -ha dicho- "nadie ha pedido disculpas ni ha recriminado al señor Vidal".

Puerta ha indicado que la alcaldesa, Begoña Carrasco, "con su silencio es cómplice de los discursos de Vox, y permite que su gobierno ataque de forma reiterada los derechos que tanto nos ha costado conseguir a las mujeres". Ha subrayado que nadie debe cuestionar el derecho al aborto, "y mucho menos un macho alfa como usted, pues solo nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo", ha afirmando dirigiéndose a Vidal.

Por su parte, el concejal Alberto Vidal ha explicado que uno de los fines de Vox es la defensa del derecho a la vida, "y es una de las razones por las que me afilié a Vox". El edil se ha preguntado "cuándo empieza un ser humano a considerarse humano", y si "no es cierto que si consideramos al ser humano como una persona desde su concepción, el aborto no es otra cosa que un asesinato y que, si es sistemático, sería como un Holocausto".

"VÍCTIMAS DE ESTE ENGAÑO"

Vidal ha destacado que él no llamó "asesinas" a las mujeres, sino que "ellas son víctimas de este engaño en el que les dicen que la mejor solución para sus vidas es abortar". "Los culpables son las clínicas que fomentan el aborto y los políticos que promueven estas medidas", ha indicado. "Frente a su odio al ser humano, nuestro amor por la vida, frente a sus sacrificios humanos, nuestro sacrificio por una vida digna, y frente al horror del aborto, la belleza de la vida", ha concluido.

El 'popular' Vicent Sales ha manifestado que las palabras del señor Vidal "pueden ser groseras o desagradables, pero no constituyen un delito de odio per se". "Son respetables todas las personas y su derecho a expresar lo que sienten, y lo heroico es respetar la discrepancia", ha dicho.

"A nosotros últimamente nos gustan pocas cosas de las que dice el señor Vidal, pero lo que defendemos no es lo dice Vidal, sino su derecho a decirlo porque yo también quiero tener el derecho a poder constestarle", ha apuntado Sales, quien ha recriminado al concejal de Vox que "al final utilice sus intervenciones para atacar al gobierno municipal", y le ha pedido que reflexione y respete a su socio mayoritario.

Vidal ha respondido a Sales que él no hace ataques al gobierno "porque el gobierno no es solo el PP", pero -ha resaltado- "con algunas ideas y políticas que lleva a cabo el PP no estamos de acuerdo".

Finalmente, la concejal de Compromís Vera Bou ha señalado que han votado a favor de la reprobación de Alberto Vidal porque "son demasiadas las veces que deja en evidencia al pueblo de Castellón".