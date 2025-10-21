Vox propone destinar a mejorar el Grao de Castelló los 60.000€ que quiere enviar el PP a una ONG de Palestina

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha anunciado que presentará una enmienda en el próximo pleno ordinario de octubre con el objetivo de modificar una partida de la modificación de crédito que se someterá a aprobación. En concreto, la formación propone que 60.000 euros de cooperación al desarrollo que el Partido Popular pretende enviar a una ONG de Palestina se queden en Castelló, destinándose a proyectos que beneficien directamente a los vecinos del Grao.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha explicado que esta enmienda a la modificación de crédito no es una crisis de gobierno, sino que lo han hablado con sus socios. "Queremos mostrar una postura constructiva en la que damos a entender que "el dinero de los castellonenses debe ir en beneficio de los propios vecinos de la ciudad, y no tanto de proyectos que, por muy buenos que sean, están lejos de aquí", ha dicho.

En este sentido, Ortolá ha añadido que "el Grao agotó su partida para este ejercicio y es necesario, en beneficio de todos los vecinos del distrito marítimo, aumentar esta partida para emprender acciones de dinamización de la zona en este último trimestre del año".

El portavoz ha insistido en que "la solidaridad debe nacer de los propios ciudadanos, no de la administración pública", y ha recordado que desde Vox quieren construir, "desde el diálogo y con propuestas útiles para los castellonenses", siempre con "respeto y lealtad" hacia su socio de gobierno, el Partido Popular. "Nuestra intención es aportar ideas que mejoren la gestión municipal y que prioricen a quienes pagan los impuestos: los ciudadanos de Castellón", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que "Castellón necesita inversión, promoción y oportunidades, y cada euro que se destine a generar empleo o a dinamizar barrios como el Grao tiene un retorno directo en la economía local. Nosotros creemos que la mejor forma de ayudar a los demás es tener primero una ciudad fuerte, con trabajo, con servicios y con futuro, y para eso queremos que el dinero de los castellonenses se quede aquí, en nuestra ciudad", ha apuntado el portavoz de Vox.

Finalmente, Ortolá ha recordado que la postura de Vox en este asunto es clara. "Ya hemos logrado en anteriores ejercicios reducir partidas de cooperación al desarrollo para que esos fondos se queden en Castellón, donde realmente hacen falta. Sin embargo, en ocasiones todavía se sigue enviando dinero al extranjero sin sentido, y desde Vox vamos a seguir trabajando para poner fin a este despilfarro y garantizar que cada euro de los castellonenses se destine a mejorar su ciudad", ha concluido.