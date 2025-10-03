Vithas Castellón incorpora la cirugía plástica a su cartera de servicios en respuesta al incremento de la demanda estética

El Hospital Vithas Castellón incorpora en su cartera de servicios la cirugía plástica, estética y reparadora,unidad liderada por el Dr. Julián Sanz Esteban. Las intervenciones en cirugía estética han incrementado en los últimos años, principalmente la cirugía de la mama, reconocida como la intervención por excelencia tal y como confirma el doctor: “Algo más de la mitad de las intervenciones pertenecen a este grupo y, dentro del mismo, el aumento de mamas con implante es el tipo de operación con mayor demanda”.

Dentro de los procedimientos quirúrgicos de cirugía mamaria, el aumento mamario es el más solicitado por el paciente. Según el especialista “el segmento poblacional suelen ser mujeres menores de 40-45 años, porque a partir de esa edad, se suele asociar a una mastopexia o elevación de la glándula mamaria que ha sufrido los avatares de los embarazos, lactancias y posparto sufriendo atrofia y ptosis o caída glandular”.

El doctor Sanz comenta que “su cirugía se caracteriza por un enfoque conservador esto quiere decir que ya no se hacen liftings faciales agresivos, sino cirugías menos agresivas y más individualizadas”. En este sentido, el doctor Sanz hace hincapié en la importancia de la primera consulta, donde el paciente puede explicar cuáles son sus expectativas y “es importante escuchar el punto de vista del paciente y sus deseos, pero luego se ha de explicar si eso va a ser posible o no con realismo y sin crear una expectativa que no se puede cumplir”.

Vithas cuenta con la figura de la asesora personal sanitaria para el seguimiento del protocolo de actuación en pacientes interesados en acudir a la consulta del doctor Sanz. Un valor añadido que permite que el paciente reciba una atención personalizada, con total discreción y vigilancia por parte del facultativo.