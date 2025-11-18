Vithas Castellón acogerá una jornada sobre la incapacidad temporal

El Hospital Vithas Castellón, en colaboración con la empresa de recursos humanos Umivale Activa y Equipo Humano, organiza la jornada “Radiografía de la IT en Castellón”, un encuentro profesional destinado a analizar la situación actual de la incapacidad temporal (IT) y su repercusión en la salud laboral, el bienestar de los empleados y la productividad empresarial.

La jornada reunirá a expertos en prevención, salud laboral y gestión de personas con el objetivo de ofrecer una visión actualizada y práctica sobre la evolución de la IT y compartir estrategias efectivas para reducir el absentismo y mejorar el entorno de trabajo.

Durante el encuentro se presentará el estudio sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad laboral, elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que analiza el impacto socioeconómico de este fenómeno en España, la Comunidad Valenciana y Castellón. Asimismo, se expondrán casos de buenas prácticas para gestionar de forma efectiva la salud laboral y emocional de los trabajadores.

Entre los ponentes destacan Amparo Marzal (Vithas Castellón), Cristina Milla (Umivale Castellón), Juan Miguel Mesa (Z Valencia Norte y Castellón), Enrique de Benito (Vithas) y Rosa Durá (Equipo Humano).

La jornada está dirigida a empresas y entidades de la provincia de Castellón, así como a responsables de recursos humanos, prevención de riesgos laborales y gestión de personas, interesados en optimizar la salud laboral y el bienestar emocional de sus equipos.

Los asistentes podrán conocer el escenario actual de la IT, compartir soluciones y herramientas de gestión, adquirir conocimientos prácticos basados en datos reales y casos de éxito, e intercambiar experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial y sanitario.

La jornada se celebrará el 25 de noviembre, de 9:30 a 12:00 horas, en el Hospital Vithas Castellón. El encuentro contará con un café de bienvenida al inicio y finalizará con un espacio de networking, que permitirá a los asistentes intercambiar experiencias y establecer nuevos contactos profesionales.

Las personas interesadas en la jornada deben completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://www.equipohumano.com/radiografia-de-la-it-en-espana-y-castellon/

Con esta iniciativa, Vithas Castellón reafirma su compromiso con la promoción de la salud laboral, la prevención y el bienestar de las personas, fomentando espacios de aprendizaje, colaboración y desarrollo entre empresas y profesionales de la provincia.