El Villarreal CF renueva su apoyo a ASICS Penyagolosa Trails dentro de Endavant Esports

El Villarreal CF, a través de su programa Endavant Esports, ha confirmado un año más la participación de ASICS Penyagolosa Trails dentro de su iniciativa de impulso al deporte en la provincia de Castellón.

Desde 2017, la carrera forma parte de este proyecto, que respalda a deportistas, clubes y eventos destacados de la región. La renovación refuerza la colaboración entre ambas entidades y reconoce el alcance de la MiM y la CSP, pruebas que proyectan a Castellón a nivel nacional e internacional.

Creado en 2004, Endavant Esports busca fomentar el deporte provincial proporcionando recursos, formación y visibilidad a sus participantes. A lo largo de los años, el programa ha acompañado a numerosos deportistas, contribuyendo al desarrollo de la cultura deportiva y a la promoción de la identidad territorial de Castellón.

La continuidad de esta colaboración permitirá llevar a cabo acciones conjuntas de difusión y promoción del trail running, destacando la relevancia de las pruebas y el papel del deporte como motor de crecimiento social, cultural y turístico en la provincia.