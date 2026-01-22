VILA-REAL | FITUR 2026

Vila-real se promociona en FITUR como referente europeo de las artes de calle con el FITCarrer

La ciudad refuerza su identidad cultural en la Feria Internacional de Turismo de Madrid con el Festival Internacional de Teatro de Calle, único en Europa dedicado en exclusiva a esta disciplina. Hablamos en Onda Cero con la vicealcaldesa, María Fajardo.

Onda Cero Castellón

Madrid |

Vila-real vuelve a estar presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para poner en valor su identidad como ciudad de las artes de calle y reforzar su proyección cultural y turística a nivel nacional e internacional. La localidad es una de las ciudades europeas con mayor número de compañías dedicadas al teatro de calle, una singularidad que forma parte de su ADN cultural y que ya quedaba reflejada en su himno de 1910: “Visca el poble, feliç bressol d’artistes”.

Este rasgo identitario tiene como principal exponente el Festival Internacional de Teatro de Calle (FITCarrer), que este año celebra su 38ª edición y se consolida como un evento único en Europa al ser el único festival centrado exclusivamente en las artes de calle. Según ha destacado la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo, el FITCarrer “define una manera de entender la cultura como un derecho y no como un privilegio, acercándola a toda la ciudadanía y convirtiendo el espacio público en un lugar de encuentro, reflexión y reivindicación social”.

La delegación de Vila-real en Fitur está encabezada por Fajardo y cuenta con el concejal de Relaciones Institucionales, Diego A. Vila; la directora del FITCarrer, Sara Recatalá, y representantes de las compañías locales Xarxa Teatre y Visitants. Ambas compañías realizarán intervenciones artísticas durante el certamen para reforzar la visibilidad de la ciudad y del festival. Xarxa Teatre, fundadora del FITCarrer y con una amplia trayectoria internacional, recorrerá Fitur con zancudos y patinadores, mientras que Visitants da a conocer el documental A peu de carrer, sobre la evolución y el impacto social de las artes de calle.

La presencia en Fitur persigue un doble objetivo: promocionar el FITCarrer como reclamo turístico, coincidiendo su programación con el puente del 1 de mayo, y ofrecer una alternativa cultural al turismo de sol y playa. La presentación oficial del festival tendrá lugar el jueves 22 de enero, a las 13.30 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer