Vila-real se promociona en FITUR como referente europeo de las artes de calle con el FITCarrer

Vila-real vuelve a estar presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para poner en valor su identidad como ciudad de las artes de calle y reforzar su proyección cultural y turística a nivel nacional e internacional. La localidad es una de las ciudades europeas con mayor número de compañías dedicadas al teatro de calle, una singularidad que forma parte de su ADN cultural y que ya quedaba reflejada en su himno de 1910: “Visca el poble, feliç bressol d’artistes”.

Este rasgo identitario tiene como principal exponente el Festival Internacional de Teatro de Calle (FITCarrer), que este año celebra su 38ª edición y se consolida como un evento único en Europa al ser el único festival centrado exclusivamente en las artes de calle. Según ha destacado la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo, el FITCarrer “define una manera de entender la cultura como un derecho y no como un privilegio, acercándola a toda la ciudadanía y convirtiendo el espacio público en un lugar de encuentro, reflexión y reivindicación social”.

La delegación de Vila-real en Fitur está encabezada por Fajardo y cuenta con el concejal de Relaciones Institucionales, Diego A. Vila; la directora del FITCarrer, Sara Recatalá, y representantes de las compañías locales Xarxa Teatre y Visitants. Ambas compañías realizarán intervenciones artísticas durante el certamen para reforzar la visibilidad de la ciudad y del festival. Xarxa Teatre, fundadora del FITCarrer y con una amplia trayectoria internacional, recorrerá Fitur con zancudos y patinadores, mientras que Visitants da a conocer el documental A peu de carrer, sobre la evolución y el impacto social de las artes de calle.

La presencia en Fitur persigue un doble objetivo: promocionar el FITCarrer como reclamo turístico, coincidiendo su programación con el puente del 1 de mayo, y ofrecer una alternativa cultural al turismo de sol y playa. La presentación oficial del festival tendrá lugar el jueves 22 de enero, a las 13.30 horas.