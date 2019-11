Vila-real tanca la votació de les propostes als pressupostos Participatius amb 20 peticions

L´Accesibilitat, la millora de carrers, el reciclatge o la brutícia de les mascotes en la via pública, son les propostes amb més suport.

L'Ajuntament de Vila-real ha tancat la votació de les propostes recollides a través dels Pressupostos Participatius, que ha permés establir l'ordre de prioritat de les 20 peticions que finalment van resultar triades després de les diferents fases del procés participatiu.

Les obres d'accessibilitat i millora de carrers o les campanyes de conscienciació sobre el reciclatge o contra la brutícia de les mascotes en la via pública també estan entre les propostes amb major nombre de suports.

En total es van recollir 25 propostes, de les quals cinc van ser descartades per qüestions tècniques o de legalitat, després de la revisió per part dels tècnics municipals.

Entre les demandes amb major nombre de vots, es troben també les obres d'accessibilitat en voreres; la neteja del solar del carrer Corts Valencianes-Botànic Calduch; l'asfaltat del carrer Alfons el Magnànim; les campanyes per a la recollida d'excrements de mascotes en la via pública; les accions per a promoure el reciclatge.