Vila-real reforça el subministrament de material anticovid en els col-legis

A pesar del reforç en el servei de neteja que ha implementat enguany l´Ajuntament de Vila-real, està havent-hi algunes dificultats en el subministrament d'alguns materials d'higiene i des de les regidories de Sanitat i Serveis Públics estan treballant en millorar la dotació, tal i com ha assegurat l´alcalde Benlloch.

Una d'aquestes millores serà el reforç dels protocols anticovid en matèria de neteja i desinfecció en els centres públics d'Infantil i Primària, particularment pel que fa al subministrament de sabó i paper de mans.

En aquest inici de curs, i així ens ho han traslladat també els centres, hem vist un ús molt elevat d'aquests materials, que, malgrat l'increment del contracte de neteja en 12.000 euros mensuals, no arriba a cobrir-se completament. En quant al reforç del contracte de neteja dels col•legis ha suposat enguany un increment pròxim al 20%, amb un desemborsament mensual de 82.000 euros.

Benlloch ha convocat per aquest dijous, 1 d´octubre una reunió amb els directors dels centres per fer balanç del desenvolupament de les classes i conéixer les impressions dels col•legis per a implementar les millores que, en el marc de les competències municipals, puguen revertir en el benestar, seguretat i educació de l'alumnat.