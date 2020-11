Vila-real reforça el repartiment de material per la prevenció de la covid en els col-legis

L'Ajuntament de Vila-real reforçarà el pla de mesures de prevenció per la covid-19 en els centres educatius de la ciutat amb el repartiment de 12.000 màscares i 4.000 envasos d'esprai desinfectant. Unes accions que se sumen a les activades recentment, en col•laboració amb empreses locals, per al lliurament de lots de paper, sabó de mans i dispensadors als col•legis amb la finalitat que els 7.800 escolars tinguen cobertes les seues necessitats d'higiene en aquesta situació de pandèmia.

D'aquesta manera, a partir dels pròxims dies s'iniciarà aquest repartiment de 12.000 màscares i 4.000 envasos d'esprai desinfectant en tots els centres educatius de la ciutat: escoles infantils, col•legis i instituts, tant públics com concertats. Algunes de les màscares, també s'entregaran a Serveis Socials, i a les entitats socials que treballen en coordinació amb l'Ajuntament, com Càritas, Creu Roja, Joventut Antoniana o Sant Vicent de Pal per a garantir que arriben a tots els xiquets i xiquetes que les puguen necessitar.

Una altra novetat que ha anunciat Benlloch ha sigut la compra de 10.000 unitats de botelles de gel hidroalcohòlic de grandària xicoteta, que se sumen a l'adquisició de les 10.000 unitats de botelles de 125 ml que ja va realitzar en el seu moment el consistori i que s'han estat repartint entre la població en els diferents actes que s'han organitzat.