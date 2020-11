Vila-real programa una fira de nadal diferent i més de 50 activitats

L´Ajuntament de Vila-real ha presentat la campanya de dinamització comercial que, sota el lema Nadal a Vila-real. El programa contempla la Fira de Nadal, adaptada a les circumstàncies sanitàries actuals i amb un especial suport a les empreses, comerços i companyies teatrals de la ciutat. Es preveuen més de 50 activitats a càrrec d'11 companyies locals, que es desenvoluparà en diferents espais de la ciutat.

La novetat principal de la Fira de Nadal és que s'elimina la pista de gel i les casetes de venda de regals i productes nadalencs de l'avinguda de la Murà i se substituirà per activitats de dinamització de companyies i empreses de Vila-real.

La campanya de dinamització es desenvoluparà no sols en l'avinguda de la Murà sinó també en altres espais com la plaça Major, la plaça de la Vila, la plaça Colom o la plaça de Sant Pasqual, entre altres. I hi haurà des d'instal•lacions fixes, amb jocs i activitats, sempre amb controls rigorosos d'aforament i seguretat sanitària, a més d'activitats d'espectacles tant itinerants com en espais fixos amb control d'aforament. Durant 8 dies s'instal•larà un espectacle de vídeo mapping en la plaça Major i realitzaran diferents passades cada 30 minuts d'aquesta instal•lació audiovisual de gran format.

Cal destacar es el tancament al trànsit de l'avinguda la Murà es realitzarà a partir del 18 de desembre fins al 4 de gener. Aprofitant que finalment no s'ha pogut celebrar la fira de Santa Caterina però que molts comerços sí que obriran el diumenge al matí el diumenge 29 de novembre.