Vila-real programa un espectacle de gran format per al dia de Sant Pasqual

El violinista búlgar Vasko Vassilev, conegut internacionalment, actuarà acompanyat d'artistes locals en un espectacle ideat per a mostrar el talent de la ciutat. Es tracta d'un concert especial que s'ha programat amb motiu de les festes patronals i que tindrà lloc el 17 de maig, festivitat de Sant Pasqual, a les 22.30 hores a la plaça Major.

Vasko Vassilev estarà acompanyat per al voltant de 175 persones, cantants, músics i ballarins de Vila-real, que oferiran peces conegudes pel gran públic com òperes, sarsueles, musicals, etc. Participaran la Coral Sant Jaume, el Cor Ciutat de Vila-real, el Cor Tutte Voci, Veus de Cambra, l'orquestra Supramúsica, alumnes del Conservatori Mestre Goterris, els grups de ball Carisma i Azahar, l'Associació Cultural Flamenca Andalusa o la ballarina Pepa Cases, entre d'altres. També es comptarà amb la participació de la pianista Pamela Nicholson, el guitarrista Óscar Ebro i el trompetista Vicent Campos. Tot sota la direcció del músic i director Miguel Ángel Navarro, qui habitualment dirigeix els espectacles de Vasko Vassilev.

Cal recordar que el violinista, que amb només 23 anys ja es va convertir en el concertino més jove de la Royal Opera House de Londres, i que "ompli estadis amb 50.000 persones al seu país, Bulgària.