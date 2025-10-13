Vila-real y Oropesa suspenden las clases ante la alerta naranja por lluvias hoy en la provincia

El ayuntamiento de Vila- real mantiene para hoy la suspensión temporal de las clases, actividades lúdicas, así como las actividades deportivas que se realizan al aire libre, en todos los niveles y centros educativos de la localidad, instalaciones deportivas municipales y centros culturales. Además, el cementerio municipal permanecerá cerrado durante la jornada y autoriza a los distintos departamentos municipales el ejercicio de sus funciones administrativas vía teletrabajo siempre que sea posible y, en atención a las especiales circunstancias de cada servicio público. También ha recomendado la suspensión de las actividades en el resto de infraestructuras o servicios de la ciudad en atención a las circunstancias especiales de cada caso.

En Oropesa el ayuntamiento de la localidad ha seguido los mismos pasos, con la suspensión de las clases y todas las actividades al aire libre.

En el resto de la provincia, se mantienen de momento todas las clases y las actividades a la espera de ver cómo evoluciona la situación. A las 10:00 de la mañana, la Alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, preside una nueva reunión del Cecopal para seguir la evolución de la alerta naranja establecida por AEMET.

Además sigue cortada la CV-1486 entre Cabanes y Oropesa y todavía no se ha reestablecido la circulación de trenes de larga distancia, Euromed e Intercity entre Valencia y Barcelona, eso sí, los Cercanías funcionan con total normalidad dentro de la provincia de Castellón, ya que la incidencia en las vías se ha producido en Ulldecona.

La peor parte de ayer se la llevó el norte de la provincia con 51 litros registrados en Vinaroz o Benicarló. Aunque también se registraron acumulaciones significativas en Vall, d´Alba, 53 litros en todo el día,47 en Chóvar y en Cabanes, 45 en Serra d´Engalcerán, 41 en Pobla de Tornesa o 40 litros por metro cuadrado en Benicasim.

Durante el domingo los bomberos de la provincia de Castellón hicieron 33 servicios por rescate de personas, desprendimientos de fachadas, caída de árboles e incendios por rayos. También se cortaron numerosos caminos en Castelló y Almassora, en Mestrets, la Cova del Colom y la avenida Valencia con Raya Almazora por la dana Alice.

Dice AEMET que hoy será una jornada cielo muy nuboso o cubierto con chubascos y tormentas, que especialmente en el litoral y prelitoral serán fuertes o muy fuertes y persistentes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado en el litoral; en el resto viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente norte. El mercurio se mueve en la provincia entre mínimas de 12 en Morella y máximas de 22 en Vinaroz y Castellón capital.