Vila-real implanta la plataforma Fiware perquè els ciutadans tinguen información a temps real dels serveis públics

L'Ajuntament de Vila-real posarà a la disposició de la ciutadania una plataforma de dades que permetrà accedir a tota la informació de serveis urbans de la ciutat en temps real, dins del projecte d’Smart City en el qual treballa l'àrea de Serveis Públics. La implementació de la plataforma, d'estàndard europeu Fiware, s'ha inclòs com una de les principals novetats en la licitació del contracte de telecomunicacions municipals, amb un valor global d’1,3 milions d'euros.

El nou contracte de telecomunicacions, que inclou tant telefonia com accés a internet, incorpora per primera vegada l'obligació de proveir al consistori d'una plataforma Fiware que done continuïtat als avanços en serveis urbans. Permetrà als veïns accedir en temps real a tot tipus d'informació de servei, des de per on va l'autobús urbà fins al consum dels fanals, places d'aparcament, estat del trànsit o qualitat de l'aire.

El conveni signat en 2019 amb la multinacional Huawei, la col•laboració amb empreses com Telefónica o IoTSens per a la sensorització de serveis urbans com la recollida de residus o la culminació de l'anell de fibra òptica que connecta tota la ciutat són alguns dels passos que han preparat a Vila-real per a la seua transformació en ciutat intel•ligent.